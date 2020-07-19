خبير اقتصادي: استحواذ السعودية على انبوب النفط العراقي يكبدنا خسائر بالمليارات شهريا

2020/07/19 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، الاثنين، ان استحواذ السعودية على الانبوب الناقل للنفط العراقي الى البحر الاحمر يكبد العراق خسائر تصل الى مليارات الدولارات سنويا، لافتا الى ان العراق قد يحصل على واردات اضافية في حال تمكنت الحكومة من استعادة هذا الانبوب.وقال الكناني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “السعودية استحوذت على انبوب […]

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