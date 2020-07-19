2020/07/19 | 08:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اميركا.. تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 08:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اميركا.. تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اميركا.. تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).