قبيل زيارة الكاظمي.. علاوي: السعودية ليست لديها اموال لمساعدتنا!

2020/07/19 | 08:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية المقررة غدا الاثنين تتعلق بموضوع المال، مشيرا إلى أن السعودية ليست لديها أموال لمساعدة العراق.وقال علاوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “زيارة رئيس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية هي للبحث عن المال”، مبينا أنه “ليست لدى السعودية […]

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