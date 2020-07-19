وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل بغداد

2020/07/19 | 08:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاحد، الى بغداد .وقال مصدر مطلع، ان " وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وصل صباح اليوم، الى بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحد.واضاف، ان "ظريف سيلتقي خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين في الحكومة العراقية ".

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