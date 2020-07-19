تحالف ’’عراقيون’’ يعقد اجتماعاً برئاسة الحكيم


تحالف ’’عراقيون’’ يعقد اجتماعاً برئاسة الحكيم
2020/07/19 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عقدت الهيأة القيادية لتحالف عراقيون اجتماعها الدوري برئاسة السيد عمار الحكيم وناقشت المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وا...

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