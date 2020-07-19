2020/07/19 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
عقدت الهيأة القيادية لتحالف عراقيون اجتماعها الدوري برئاسة السيد عمار الحكيم وناقشت المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحالف ’’عراقيون’’ يعقد اجتماعاً برئاسة الحكيم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عقدت الهيأة القيادية لتحالف عراقيون اجتماعها الدوري برئاسة السيد عمار الحكيم وناقشت المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحالف ’’عراقيون’’ يعقد اجتماعاً برئاسة الحكيم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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