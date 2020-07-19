بالفيديو.. ظريف يزور الموقع الذي نفذت فيه عملية اغتيال المهندس وسليماني

2020/07/19 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

زار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاحد (19 تموز 2020)، الموقع الذي نفذت فيه عملية اغتيا...





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