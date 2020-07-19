شاهد: تضحيات طبية عراقية بعد جائحة كورونا

2020/07/19 | 09:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بين الأطباء العراقيين إلى 400 مصاب جرّاء مخالطتهم للمرضى المصابين ومنهم من توفى جراء اصابته....

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