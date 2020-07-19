2020/07/19 | 09:37 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهود عيان: متظاهرو سوق الشيوخ يغلقون دوائر التربية والزراعة والبلدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 09:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهود عيان: متظاهرو سوق الشيوخ يغلقون دوائر التربية والزراعة والبلدية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهود عيان: متظاهرو سوق الشيوخ يغلقون دوائر التربية والزراعة والبلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).