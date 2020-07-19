2020/07/19 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق البطل العراقي العالمي امير البازي، الفوز في اولى مبارياته في بطولة الفنون القتالية المختلطة المقامة في ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بعد تغلبه على اللاعب الكندي ضمن اكبر مسابقة عالمية معتمدة ولأول مرة يكون العراق حاضراً في منظمة UFC .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( امير البازي يحرز اولى جولات بطولة ابو ظبي للفنون القتالية UFC ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( امير البازي يحرز اولى جولات بطولة ابو ظبي للفنون القتالية UFC ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).