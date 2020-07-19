2020/07/19 | 09:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاحد، عن رفع دعوى قضائية على مستثمري مشروع التكسي النهري بسبب تحويله الى مراكز سياحية.وقال الحمداني في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن” مشروع التكسي النهري استغل بشكل فردي من قبل بعض المستثمرين”، لافتا الى ان” المشروع تحول الى مراكز سياحية من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد المائية يعلن رفع دعوى قضائية على مستثمر مشروع التكسي النهري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد المائية يعلن رفع دعوى قضائية على مستثمر مشروع التكسي النهري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).