محافظ البصرة: سنعمل مع المجلس الوزاري على الإسراع بإحالة مشروع البنى التحتية للزبير

2020/07/19 | 09:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجياوضح محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، أن اكمال موضوع إحالة مشروع مجاري الزبير /المرحلة الأولى سيتكمل قريبا في المجلس الوزاري للخدمات.وقال العيداني للمركز الاعلامي، ربما لم تكن الصورة واضحة من قرار مجلس الوزراء في جلسة البصرة لإحالة مشروع البنى التحتية لقضاء الزبير للمجلس الوزاري للخدمات والذي يرأسه السيد وزير التخطيط، منوها إلى أن حكومة البصرة والحكومة الاتحادية يسعيان بشكل جدي لإكمال المشروع بشكل كامل.واضاف، هناك اجتماع قريب للمجلس الوزاري للخدمات، سيناقش كل تفاصيل المشروع وكيفية حل الاشكال مع الشركة المنفذة السابقة والتي تريد فرض أعمالها السابقة على المشروع الحالي والذي حول للحكومة المحلية واقرته ضمن موازنة ٢٠١٩, مؤكدا أن البصرة ترفض أية أعمال سابقة وتريد إحالة مشروع جديد شبيه بالمرحلة الثانية، ولن تهادن بهذا الأمر ابدا.ولفت الى ان مشروع البنى التحتية للزبير بالمرحلة الأولى.الثانية يتضمن العديد من الخطط والخدمات، وفي مقدمتها، الساحات الخضراء وطريقة المحافظة عليها ونصب شبكة سقي لادامة الغطاء الاخضر.من جانب آخر، وجه رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني بفتح تحقيق بخصوص الاعتداء الذي تعرضت له احدى الطبيبات المنتسبة لدائرة صحة البصرة» .وقال» مدير مكتب محافظ البصرة عماد عبد الخالق العيداني في بيان صحفي صدر عن المكتب الاعلامي الخاص لمحافظ البصرة ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان «رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الاعتداء على الطبيبة في مستشفى قضاء القرنة شمال المحافظة «.واضاف» مدير مكتب محافظ البصرة ان المحافظ وجه معاون قائد شرطة البصرة اللواء عباس اللامي بأن يتابع ملابسات حادث الأعتداء ضمن قاطع المسؤولية الذي تتواجد به القوات الامنية التابعة الى قيادة شرطة المحافظة.وجدد» مدير مكتب محافظ البصرة عماد عبد الخالق العيداني شكره لكل الكوادر الصحية التي تعمل في الصد الاول لمواجهة وباء كورونا في مركز المحافظة والاقضية والنواحي ،مطالباً كافة المواطنين بالتعاون مع الكوادر الصحية خصوصاً في المراكز الصحية والمستشفيات الواقعة في الاقضية والنواحي .

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