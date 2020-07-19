انجاز عراقي يتحقق للمرة الأولى في بطولة العالم للفنون القتالية

2020/07/19 | 09:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حقق البطل العراقي امير البازي، انجازاً فريداً من نوعه في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة UFC، بعدما قضى على منافسه الكندي في المسابقة.وذكر موقع وزارة الشباب والرياضة ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، قدم التهنئة للبطل العراقي العالمي امير البازي، الذي تغلب على اللاعب الكندي في النزال الذي جمعهما برياضة الفنون القتالية المختلطة […]

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