قناة إيرانية: ظريف سيوصل رسائل الى أميركا عبر الكاظمي

2020/07/19 | 09:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت قناة إيرانية، الأحد، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيوصل رسائل الى الولايات المتحدة الأميركية عبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اشارت إلى أن الولايات المتحدة تحاول ان تحرج العراق مع جاره الاقليمي وذكرت قناة “العالم” في تقرير على موقعها الالكتروني واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة وخاصة ادارة ترامب تحاول ان […]

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