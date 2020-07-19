نائب: الحكومة تقاعست عن مقاضاة الجانب الأميركي إزاء جريمة المطار

2020/07/19 | 09:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الأحد، الحكومة بـ”التقاعس” عن مقاضاة الإدارة الأميركية إزاء اغتيال القائد الشهيد أبو مهدي المهندس، لافتا الى ان ايران عملت خلاف ذلك وتمكنت من المضي بدعاوى قضائية وفتح تحقيق اممي ومقاضاة ترامب بعد اغتياله لسليماني على عكس العراق.وقال كريم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “من المستغرب عدم […]

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