كويكب خطير يقترب بعد 45 يوما من الأرض

2020/07/19 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن الكويكب 2011 الخطير سيقترب من الأرض في مطلع سبتمبر المقبل .ويفيد موقع Planet News، بأنه وفقا لبيانات ناسا، تبلغ سرعة هذا الكويكب “2011” نحو 30 ألف كيلومتر في الساعة، ويبلغ قطره حوالي 49 مترا، أي ضعف قطر النيزك الذي سقط في تشيليابينسك بروسيا في […]

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