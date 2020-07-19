دعوى قضائية على مستثمر مشروع التكسي النهري

2020/07/19 | 09:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاحد، رفع دعوى قضائية على مستثمري مشروع التكسي النهري بسبب تحويله الى مراكز سياحية.وقال الحمداني، إن" مشروع التكسي النهري استغل بشكل فردي من قبل بعض المستثمرين"، لافتا الى ان" المشروع تحول الى مراكز سياحية من قبل المستثمرين القائمين عليه".واضاف، أن" الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد هؤلاء المستثمرين لحسم الموضوع"، مبينا ان"المشروع اطلق بعد دراسة مستفيضة وتنسيق عال مع وزارة النقل، الا انه تغير مساره بالكامل واصبح بعيدا تماما عن الهدف الاساس من اطلاقه".

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