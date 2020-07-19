الولايات المتحدة تقترب من رقم كبير في “وفيات كورونا”،، واعلان غريب من ترامب

2020/07/19 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اقتربت الولايات المتحدة الأميركية من تسجيل 140 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة.وتفقد الولايات المتحدة قرابة خمسة آلاف شخص بسبب فيروس كورونا في الأسبوع الواحد.وطبقاً لإحصاءات رويترز فأن الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً في حالات الإصابة منذ أواخر حزيران الماضي، فيما بدأت حالات الوفاة بالارتفاع مؤخراً.وسجلت الولايات […]

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