رفع دعوى قضائية على مستثمر مشروع التكسي النهري

2020/07/19 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، الاحد، رفع دعوى قضائية على مستثمري مشروع التكسي النهري بسبب تحويله الى مراكز سياحية.

وقال الحمداني في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع التكسي النهري استغل بشكل فردي من قبل بعض المستثمرين"، لافتا الى ان "المشروع تحول الى مراكز سياحية من قبل المستثمرين القائمين عليه".

واضاف أن "الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد هؤلاء المستثمرين لحسم الموضوع"، مبينا أن "المشروع اطلق بعد دراسة مستفيضة وتنسيق عال مع وزارة النقل، الا انه تغير مساره بالكامل واصبح بعيدا تماما عن الهدف الاساس من اطلاقه".

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