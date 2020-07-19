2020/07/19 | 09:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول سابق في مجاري الديوانيَّة بتهمة الاختلاس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 09:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول سابق في مجاري الديوانيَّة بتهمة الاختلاس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول سابق في مجاري الديوانيَّة بتهمة الاختلاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).