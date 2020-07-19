2020/07/19 | 10:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت شركة Ruselectronics الروسية أنها بدأت العمل على مشروع لإنتاج نوع جديد من الرادارات المتنقلة المخصصة للعمل في مختلف مطارات أقاليم الاتحاد الروسي.وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن رادارات Miass الجديدة مزودة بمنظومات خاصة لتسهيل إمكانية تبادل البيانات مع أنواع محددة من الطائرات، ما يسهل عمليات التحكم في حركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تطور رادارات متنقلة لمطاراتها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تطور رادارات متنقلة لمطاراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).