السوريون يدلون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان

2020/07/19 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..تشهد سوريا، اليوم الأحد، انتخابات تشريعية هي الاستحقاق الانتخابي الثالث منذ بدء الحرب على البلاد.ويدلي السوريون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب.ويشارك في السباق إلى المجلس أكثر من 1650 مرشحاً في 15 دائرة انتخابية، وذكر مراسل الميادين في دمشق أن الإجراءات في مراكز الاقتراع تراعي تدابير مواجهة وباء كورونا، وذلك […]

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