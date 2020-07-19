ظريف: سأبحث خلال زيارتي بغداد ملف استشهاد سليماني والمهندس

2020/07/19 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاحد (19 تموز 2020)، أنه سيبحث مع المسؤوليين العراقيين...





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