مع وصول ظريف.. طن من المساعدات الطبية الإيرانية يصل بغداد

2020/07/19 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن سفير الجمهورية الاسلامية لدى بغداد ايرج مسجدي، اليوم الأحد، وصول طن واحد من المساعدات الدوائي...





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