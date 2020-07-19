شاهد.. صور من تظاهرة الناصرية ومحاصرة المحتجين لمبنى المحافظة

2020/07/19 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

اقدم محتجون غاضبون من اهالي محافظة ذي قار، اليوم الاحد، على محاصرة مبنى ديوان المحافظة للمطالبة باقالة جميع المدراء العامين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن متظاهرين غاضبين حاصروا مبنى ديوان محافظة ذي قار وامهلوا المحافظ ساعة واحدة لإقالة جميع المدراء العاميين.

واضاف (مراسلنا)، أن قائد شرطة محافظة ذي قار توجه الان للقاء المتظاهرين امام مبنئ ديوان المحافظة، لاستلام مطالبهم وايصالها إلى الجهات المسؤولة.

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بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاحد (19 تموز 2020)، أنه سيبحث مع المسؤوليين العراقيين ملف اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشهبي، ابو مهدي المهندس، بغارة امريكية جوية بالقرب من م

بغداد اليوم-متابعة

أعلن سفير الجمهورية الاسلامية لدى بغداد ايرج مسجدي، اليوم الأحد، وصول طن واحد من المساعدات الدوائية والصحية الى بغداد تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"

بغداد اليوم- ذي قار

حاصر المئات من المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الأحد (19 تموز 2020)، مبنى محافظة ذي قار، للضغط على المحافظ ناظم الوائلي.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "المئات من متظاهري محافظة ذي قار، حاصروا مبنى ديوان المحافظة، و

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