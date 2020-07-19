نائب رئيس وزراء العراق في الرياض قبيل زيارة الكاظمي

2020/07/19 | 10:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السفير العراقي في السعودية قحطان الجنابي، وصول نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، إلى الرياض....

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