شحنة من المساعدات الدوائية والصحية الايرانية تصل الى بغداد

2020/07/19 | 10:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سفير الجمهورية الاسلامية لدى بغداد " ايرج مسجدي " عن وصول طن واحد من المساعدات الدوائية والصحية الى بغداد تزامنا مع زيارة ظريف اليها ....

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