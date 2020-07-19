2020/07/19 | 10:08 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: اغلاق ثلاث بوابات لشركة نفط ذي قار والمتظاهرون يحرقون الاطارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 10:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: اغلاق ثلاث بوابات لشركة نفط ذي قار والمتظاهرون يحرقون الاطارات) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: اغلاق ثلاث بوابات لشركة نفط ذي قار والمتظاهرون يحرقون الاطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).