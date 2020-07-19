2020/07/19 | 10:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول سابق في مجاري الديوانية بتهمة الاختلاس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول سابق في مجاري الديوانية بتهمة الاختلاس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول سابق في مجاري الديوانية بتهمة الاختلاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).