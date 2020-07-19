ظريف من بغداد: سنتخذ الترتيبات اللازمة لزيارة الكاظمي الى ايران

2020/07/19 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاحد، انه خلال زيارته لبغداد سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى طهران.وقال ظريف في تصريحات للصحافيين عقب وصوله إلى بغداد، إن “زيارة اليوم فرصة عظيمة، نظرا للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي الى طهران، لاتخاذ الترتيبات اللازمة قبل زيارته”.واضاف: “اليوم في […]

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