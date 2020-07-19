كاتب مصري: الصهاينة يدبرون مؤامرة لتحقيق مشروع من النيل إلى الفرات

2020/07/19 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الكاتب المصري بسام عبد السميع، أن السيطرة على منابع نهر النيل أخطر تهديد للوجود المصري، محذرا من تفاصيل “مؤامرة صهيونية” تسعى للسيطرة على منابع النيل لتحقيق مشروع من النيل إلى الفرات.جاء ذلك في كتاب صدر تحديثا تحت عنوان “رسالة النيل إلى السيسي”، للكاتب الصحفي المصري بسام عبد السميع، إذ يتناول إشكاليات سد […]

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