2020/07/19 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الاستطلاعات الأخيرة في الولايات المتحدة تظهر تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.وقال جوناثان فريدمان في مقال على الصحيفة إن جميع التوقعات تشير إلى هزيمة ترامب في الانتخابات المقبلة، خاصة وأن استطلاعات أخيرة أظهرت أن 72 في المئة من الأمريكيين يرون أن بلادهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة : جميع التوقعات تشير إلى هزيمة ترامب في الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة : جميع التوقعات تشير إلى هزيمة ترامب في الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).