2020/07/19 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية: يجب ابعاد المنطقة والعراق من التوترات الدولية وحماية السيادة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: يجب ابعاد المنطقة والعراق من التوترات الدولية وحماية السيادة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: يجب ابعاد المنطقة والعراق من التوترات الدولية وحماية السيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).