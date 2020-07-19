أزمة “العملاق الجديد في وسائل التواصل” تستمر،، واشنطن تضيق على تيك توك

2020/07/19 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تجري الشركة المشغلة لتطبيق تيك توك محادثات مع الحكومة البريطانية على مدى الأشهر القليلة الماضية لجعل مقرها في لندن وذلك حسبما قال مصدر قريب من الأمر في إطار استراتيجية للنأي بنفسها عن ملكية الصين لها.ونقلت “رويترز”، عن مصدر لها، إن لندن من بين عدة أماكن تدرسها الشركة ولكن لم يتم اتخاذ […]

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