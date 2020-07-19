مصرف الرافدين يصدر تعليمات “السلف” لموظفي الدولة

2020/07/19 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاحد، التعليمات الخاصة بالسلف المقدمة لموظفي الدولة.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “إدارة المصرف أصدرت توجيهات للموظفين الذين يسعون للحصول على السلف”، داعيا حسابات الدوائر إلى “إرسال البيانات الخاصة بموظفيها الى المصرف حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم والصحيح في قبول وشمول الموظف […]

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