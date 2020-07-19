2020/07/19 | 10:21 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين: نرغب بتمتين العلاقات مع دول الجوار .. ظريف: اغتيال سليمانية جريمة كبرى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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