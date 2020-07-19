ظريف في بغداد ومسجدي يعلن وصول مساعدات ايرانية طبية للعراق

2020/07/19 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، الاحد، ان بلاده ارسلت طنا من المساعدات والمعدات الطبية الى العراق لمكافحة فيروس كورونا.وقال مسجدي في تصريح صحفي من مطار بغداد خلال استقبال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إن “ايران ارسلت مع … Readmore

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