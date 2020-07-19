علاوي يصل السعودية قبيل زيارة الكاظمي للمملكة

2020/07/19 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السفير العراقي في السعودية قحطان الجنابي، وصول نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إلى الرياض.وقال الجنابي في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، ان “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية ستركز على تطوير العلاقات العراقية السعودية … Readmore

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