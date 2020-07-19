الإندبندنت: اليسو سيتسبب باختفاء بلدة تركية تاريخية

2020/07/19 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نشرت صحيفة “الإندبندنت” تقريرا عن التأثير الفادح على بلدة حسن كيف التاريخية، الواقعة في جنوب شرق تركيا على ضفاف نهر دجلة، إثر تشييد سد جديد، حيث ستختفي البلدة خلال الأشهر المقبلة تحت مياه بحيرة اصطناعية بسبب بناء سد إليسو لتوليد الكهرباء.وتقول الصحيفة، إن “هناك شيئا استثنائيا في حسن كيف يجعل الزوار يقعون في […]

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