نقيب الاقتصاديين في السليمانية: اطراف سياسية وراء تهريب التومان الايراني الى العراق

2020/07/19 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم يومياً تهريب كميات كبيرة من التومان الإيراني وبيعها في سوق العملة في السليمانية، ويقول رئيس فرع السليمانية لنقابة اقتصاديي كوردستان إن أطرافاً سياسية تقف وراء تهريب التومان الإيراني إلى إقليم كوردستان.تعرض أغلب الذين يعملون في بيع وشراء التومان … Readmore

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