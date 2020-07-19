الحشد الشعبي ينفذ حملة للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا والمصابين بأمراض الكلى

2020/07/19 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذ اللواء 26 للحشد الشعبي، الاحد، حملة انسانية للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا والمصابين بأمراض الكلى في محافظة واسط.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن ” الكوادر التخصصية في ممثلية اللواء 26 للحشد الشعبي في محافظة واسط وبمشاركة غيارى القوة الاحتياطية التابعة للممثلية نفذت حملة انسانية للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا والمصابين […]

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