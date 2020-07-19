2020/07/19 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ متابعة /- اعلن السفير العراقي في السعودية قحطان الجنابي، وصول نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إلى الرياض.وقال الجنابي في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، ان “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية ستركز على تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب تطوير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة : وفد عراقي برئاسة وزير المالية يسبق زيارة الكاظمي الى السعودية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة : وفد عراقي برئاسة وزير المالية يسبق زيارة الكاظمي الى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).