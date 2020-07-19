2020/07/19 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية الأمريكية مراسلات دبلوماسية تعود للعام 2018 حول وضع مختبر ووهان لبيولوجيا الفيروسات “WIV” والتي ساعدت في نشر مزاعم أن فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19” بدأ من هناك.وجاء في إحدى هذه المراسلات الدبلوماسية: … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الامريكية تكشف مراسلات دبلوماسية صينية حول وضع مختبر ووهان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الامريكية تكشف مراسلات دبلوماسية صينية حول وضع مختبر ووهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).