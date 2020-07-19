العراق يبدأ تصدير 750 طنا من ثلاثة محاصيل زراعية الى السعودية والامارات

2020/07/19 | 10:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأحد، عن إكمال إجراءات تصدير ثلاثة محاصيل زراعية الى السعودية والامارات، مبينا أن الكمية تبلغ 1.250 مليون كمرحلة أولى.وقال الخفاجي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة انجزت جميع الاجراءات الخاصة بتصدير ثلاثة محاصيل زراعية هي الطماطم والباذنجان والبطاطا بكمية 250 طنا لكل […]

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