2020/07/19 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | القضاء العراقي: اجراءات التحقيق في حادث المطار تمت منذ اللحظة الأولى وتعاملنا مع تلك الحادثة بإعتبارها جريمة جنائية

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