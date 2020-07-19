عاجل | القضاء العراقي: اجري الكشف والمرتسم على محل حادث المطار ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن السفارة الايرانية

2020/07/19 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | القضاء العراقي: اجري الكشف والمرتسم على محل الحادث ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن السفارة الايرانية

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