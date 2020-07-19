سيطلب منهم

2020/07/19 | 11:01 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف مصدر مسؤول، السبت عن برنامج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية وإيران المقررتان منتصف هذا الأسبوع، فيما تحدث عن عزم بغداد تقديم طلب لطهران بشأن الفصائل المسلحة الموالية لها في البلاد.

وقال المصدر، في تصريح لاحدى وسائل الاعلام الدولية، إن زيارة الكاظمي للسعودية ستبدأ ال...

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