2020/07/19 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

وزير الشباب يشيد بإنجاز لاعب الفنون القتالية أمير البازي بعد الفوز على كندي

يتبع................

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بغداد اليوم/ متابعة

أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم السبت، عن سعي الحكومة الحثيث لإقامة خليجي 25 في البصرة والمؤمل أجرائها في شهر كانون الأول من العام المقبل.





وقال درجال في حديث لصحيفة " فوتبول" إن:" الحكو

بغداد اليوم/ متابعة

أقدمت بطلة التزحلق على الجليد الروسية، إياكترينا ألكسندروفسكايا، البالغة من العمر 20 سنة على الانتحار، اليوم السبت،( 18 تموز 2020)، في العاصمة الروسية موسكو.

وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن:" الحادثة أ

بغداد اليوم - متابعة

يستعد نادي ريال مدريد، مساء غد الأحد، لملاقاة منافسه ليجانيس، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري الإسباني.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد توج منذ أيام قليلة بالليغا الإسبانية، قبل جولة

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