بالصور.. تظاهرة ضد تردي الكهرباء وإغلاق محطة في كربلاء من قبل محتجين

2020/07/19 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

تظاهر العشرات من اهالي منطقة الجمالية في محافظة كربلاء،اليوم الاحد احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في مناطقهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن اهالي الجمالية في كربلاء تظاهروا احتجاجا على تردي واقع الكهرباء ومنعوا موظفي محطة كهرباء الديزلات شرق المحافظة من دخولها.

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بغداد اليوم- ذي قار

تظاهر العشرات من أهالي محافظة ذي قار، اليوم الحد (19 تموز 2020)، أمام شركة نفظ ذي قار، بالتزمن مع تظاهرة أخرى أمام مبنى المحافظة، وسط الناصرية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من اهالي محافظة ذي قار تظاهروا امام شر

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأحد (19 تموز 2020)، بإقدام عدد من المتظاهرين على حرق عشرات الإطارات أمام دائرة كهرباء المحافظة احتجاجاً على سوء التجهيز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من المواطن

بغداد اليوم ـ المثنى

اعلن محافظ المثنى، احمد منفي،اليوم السبت، موافقة وزير الكهرباء على صرف رواتب العقود والاجراء العاملين في قطاع التوزيع والانتاج والشبكات.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظ المثنى، أحمد من

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