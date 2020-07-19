اتحاد كرة الطائرة يحدد موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد

2020/07/19 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الأتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة مواعيد انطلاق المنافسات المحلية بعد توقفها بسبب انتشار جائحة كورونا، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور اعضاء الاتحاد عبر الدائرة الألكترونية وتم اتخاذ جملة من القرارات التي تخص مستقبل اللعبة".

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