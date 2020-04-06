اقليم كوردستان يتلقى من تركيا شحنة من المساعدات الطبية لمكافحة كورونا

2020/07/19 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تلقت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد شحنة من المساعدات الطبية التي تدخل في مجال مكافحة فيروس كورونا مقدمة من شركة التركية.

وقال وزير صحة الاقليم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل التركي في كوردستان هاكان كارجاي، "نحن بأمس حاجة للمعدات الطبية لتوفير الوقاية اللازمة للكوادر الصحية والاطباء الذين للأسف تعرضعدد منهم للاصابة بالفيروس وبعضهم فارق الحياة على اثرها".

واعرب عن امله ان تبادر الشركات الدوائية في القطاع الخاص بدعم حكومة اقليم كوردستان لتخطي الاوضاع الحالية و ازمة كورونا.

من جهته قال كارجاي ان شركة مسكمول التركية زودت اقليم كوردستان والعراق بشحنات من المساعدات الطبية، مؤكدا ان تركيا تتمتع بعلاقات جيدة مع بغداد واربيل ، وانها ستستمر في تقديم المساعدات لهما.

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